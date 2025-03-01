Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rund um den Globus

One TerraStaffel 5Folge 7
Folge 7: Die Reise der Waldrappe

14 Min.Ab 6

Der exotisch anmutende Waldrapp gehört zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. Nur im Zoo gibt es noch einige Exemplare. In freier Natur ziehen die Vögel im Winter nach Italien, doch die Zootiere haben den Weg vergessen. Ein Team aus menschlichen Vogelmüttern zieht in diesem Jahr wieder Küken von Hand auf, um mit ihnen im Spätherbst über die Alpen zu fliegen.

One Terra
