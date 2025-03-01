Basketball - Deysis großer TraumJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 4: Basketball - Deysis großer Traum
14 Min.Ab 6
Die Kinder aus den Bergen von Oaxaca in Mexiko zählen zu den besten Nachwuchs-Basketballern des Landes. Die 13-jährige Deysi ist eines der größten Talente. Gemeinsam mit ihren Mitspielern tritt sie bei einem großen Turnier an. Gewinnt das Team, darf es sich sogar mit Mannschaften in den USA messen. Das will Deysi unbedingt schaffen - denn in den USA lebt ihr Vater als Tagelöhner.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH