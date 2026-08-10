Staffel 1Folge 1vom 10.08.2026
Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Martina Berthold (Grüne)Jetzt kostenlos streamen
"Salzburg heute"-Sommergespräche
Folge 1: Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Martina Berthold (Grüne)
23 Min.Folge vom 10.08.2026
Die Grünen in Salzburg feiern im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag und sind längst zu einer etablierten Partei geworden. Nach Jahren in der Landesregierung sind sie seit gut drei Jahren wieder in der Opposition. Zentrale Themen für sie sind aktuell natürlich der Klimawandel, Forderungen nach mehr Schutz und Unterstützung für die Bevölkerung angesichts der Hitzewelle. Darüber sprach die Landessprecherin der Grünen, Martina Berthold, "ORF Salzburg Sommergespräch" mit Karl Kern. Sendungshinweis: Salzburg heute, 10. August 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Salzburg
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