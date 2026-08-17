Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Peter Eder (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen
"Salzburg heute"-Sommergespräche
Folge 3: Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Peter Eder (SPÖ)
33 Min.Folge vom 17.08.2026
Die SPÖ hat mit Peter Eder nach eineinhalbjähriger Suche wieder einen Parteichef und will zurück in die Landesregierung. Während Eder dafür zwar die Partei neu aufstellt, sieht er inhaltlich keinen Handlungsbedarf. Eder ist überzeugt, mit klassisch sozialdemokratischen Themen wie Pflege, Gesundheit oder leistbarem Wohnen den Sprung in die Landesregierung zu schaffen. Eine Koalition um jeden Preis schließt er im ORF-Salzburg-Sommergespräch mit Andreas Heyer allerdings aus. Sendungshinweis: Salzburg heute, 17. August 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Salzburg
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