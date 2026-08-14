Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Nathalie Hangöbl (KPÖ)Jetzt kostenlos streamen
"Salzburg heute"-Sommergespräche
Folge 2: Langfassung: "Salzburg heute"-Sommergespräch mit Nathalie Hangöbl (KPÖ)
27 Min.Folge vom 14.08.2026
Die KPÖ ist in Salzburg wohl die einzige Partei, die gerne Oppositionspartei bleiben möchte. Bei der nächsten Wahl 2028 den Wiedereinzug in den Salzburger Landtag zu schaffen ist das oberste Ziel der Kommunisten. Dabei verlässt man sich vor allem auf das Thema Wohnen, für das man pauschal einfach mal mehr Geld fordert. Sparen will die KPÖ hingegen bei den Festspielen, und auch bei den Ausgaben der Tourismusverbände will man genauer hinsehen, sagt KPÖ-Klubobfrau Natalie Hangöbl im ORF-Salzburg-Sommergespräch. Sendungshinweis: Salzburg heute, 14. August 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Salzburg
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