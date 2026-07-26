Salzburger Festspiele 2026 - Vor der EröffnungJetzt kostenlos streamen
Salzburger Festspiele
Folge 2: Salzburger Festspiele 2026 - Vor der Eröffnung
20 Min.Folge vom 26.07.2026
Kurz vor der feierlichen Eröffnung der Salzburger Festspiele mischte sich ORF Salzburg Kultur-Redakteur Lukas Möschl für einen Stimmungsbericht unter die wartenden Zaungäste im Festspielbezirk. Außerdem traf er am Roten Teppich Künstlerinnen und Künstler zum Gespräch - wie. z. B. Roxane Duran, die im Jedermann auf dem Domplatz ihr Debüt als Buhlschaft gibt.
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