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Salzburger Festspiele

Salzburger Festspiele 2026 - Vor der Eröffnung

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.07.2026
Salzburger Festspiele 2026 - Vor der Eröffnung

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Salzburger Festspiele

Folge 2: Salzburger Festspiele 2026 - Vor der Eröffnung

20 Min.Folge vom 26.07.2026

Kurz vor der feierlichen Eröffnung der Salzburger Festspiele mischte sich ORF Salzburg Kultur-Redakteur Lukas Möschl für einen Stimmungsbericht unter die wartenden Zaungäste im Festspielbezirk. Außerdem traf er am Roten Teppich Künstlerinnen und Künstler zum Gespräch - wie. z. B. Roxane Duran, die im Jedermann auf dem Domplatz ihr Debüt als Buhlschaft gibt.

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