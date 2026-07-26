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Salzburger Festspiele

Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026

ORF2Staffel 1Folge 3vom 26.07.2026
Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026

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Salzburger Festspiele

Folge 3: Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026

105 Min.Folge vom 26.07.2026

Beim traditionellen Festakt in der Felsenreitschule kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Festrede hielt heuer die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava.

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