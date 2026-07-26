Salzburger Festspiele
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Salzburger Festspiele
Beim traditionellen Festakt der 106. Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule sind zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur gekommen. Die Festrede hielt heuer die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava. Das Eröffnungskonzert dirigierte Vitali Alekseenok.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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