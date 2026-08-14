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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 17vom 14.08.2026
Das Geheimzimmer / Kleiner Krebs, große Probleme

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Santiago auf hoher See

Folge 17: Das Geheimzimmer / Kleiner Krebs, große Probleme

22 Min.Folge vom 14.08.2026

Die Piraten-Helden müssen zusammenarbeiten, um aus dem geheimen Raum von Pepito zu fliehen. Martín eröffnet seinen Paleta-Laden, doch die Eröffnung wird fast ruiniert. Denn eine Kreatur beginnt Chaos in Merlandia anzurichten.

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