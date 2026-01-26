Wichtige Infos zum Start in die WocheJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 26.01.2026: Wichtige Infos zum Start in die Woche
37 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Der Montag startet mit interessanten und wichtigen Themen, unter anderem rund um das Haus der Zukunft, Probleme mit dem Personalausweis, Diskussionen zur Teilzeit, aber auch zu den Vorkommnissen in Minneapolis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1