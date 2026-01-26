Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Wichtige Infos zum Start in die Woche

SAT.1Folge vom 26.01.2026
Wichtige Infos zum Start in die Woche

Wichtige Infos zum Start in die WocheJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 26.01.2026: Wichtige Infos zum Start in die Woche

37 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Der Montag startet mit interessanten und wichtigen Themen, unter anderem rund um das Haus der Zukunft, Probleme mit dem Personalausweis, Diskussionen zur Teilzeit, aber auch zu den Vorkommnissen in Minneapolis.

