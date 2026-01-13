Vom Rauchstopp bis Schulrevolution: Das Themen-Potpourri am MorgenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 13.01.2026: Vom Rauchstopp bis Schulrevolution: Das Themen-Potpourri am Morgen
43 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In jeder Ausgabe werden spannende Themen behandelt, die Deutschland bewegen. Ob entspannter Talk mit interessanten Studiogästen, kontroverse Diskussionen, clevere Service-Themen oder das Neueste aus der Welt der Promis - unsere Moderatoren begleiten Sie mit viel guter Laune durch den Morgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1