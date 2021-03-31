Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sat.1 Reportage

Big Business: Sex! - Das boomende Geschäft mit der Lust - Die SAT.1 Reportage

SAT.1Staffel 2020Folge 5vom 31.03.2021
Big Business: Sex! - Das boomende Geschäft mit der Lust - Die SAT.1 Reportage

Big Business: Sex! - Das boomende Geschäft mit der Lust - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen

Sat.1 Reportage

Folge 5: Big Business: Sex! - Das boomende Geschäft mit der Lust - Die SAT.1 Reportage

43 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12

Sex, die schönste Nebensache der Welt - doch in Deutschland zur wirtschaftlichen Hauptsache geworden. Das Geschäft mit Sextoys und Filmchen erfährt große Akzeptanz, die Deutschen geben immer mehr Geld dafür aus. Das Business mit der Lust ist ein heiß umkämpfter Markt geworden, an dem viele mitverdienen wollen. Die SAT.1-Reportage begleitet Akteure und Geschäftsleute, die ihr Geld mit Sexualität verdienen, wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Sat.1 Reportage
SAT.1
Sat.1 Reportage

Sat.1 Reportage

Alle 7 Staffeln und Folgen