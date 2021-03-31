Big Business: Sex! - Das boomende Geschäft mit der Lust - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.03.2021
Sex, die schönste Nebensache der Welt - doch in Deutschland zur wirtschaftlichen Hauptsache geworden. Das Geschäft mit Sextoys und Filmchen erfährt große Akzeptanz, die Deutschen geben immer mehr Geld dafür aus. Das Business mit der Lust ist ein heiß umkämpfter Markt geworden, an dem viele mitverdienen wollen. Die SAT.1-Reportage begleitet Akteure und Geschäftsleute, die ihr Geld mit Sexualität verdienen, wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise.
