Während viele Unternehmen in Deutschland gerade um ihre Existenz bangen, geht es der Möbelbranche so gut wie seit Jahren nicht mehr. Die Deutschen sind im Einrichtungsfieber und es scheint kein Ende des Trends in Sicht. Die SAT.1 Reportage "Deutschland möbelt auf - die neue Lust am Wohnen" zeigt, wie sich Jung und Alt gerade neu einrichtet, wer auf welches System setzt und blickt den Machern der Einrichtungshäuser über die Schulter.

