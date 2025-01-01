Trotzdem Spaßbad - eine Therme rüstet um - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Nach Wochen der Pandemie wollen alle nur noch eines: zurück zur Normalität. Dass die Therme Erding im oberbayerischen Erdinger Moos ihre Pforten nach dem Lockdown wieder öffnet, setzt ein eindeutiges Zeichen: Urlaub mit der Familie, Freizeitspaß, Wasserfreude und Wellness sollen wieder möglich sein! Doch den Giganten wieder in Gang zu setzen, ist für die Betreiber eine noch nie dagewesene Herausforderung ...
