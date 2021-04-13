Yes we kehr - Mit den Müllkutschern unterwegs - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
45 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12
"Yes we kehr" begleitet kernige Müllkutscher aus Lübeck, Weimar und Velten bei Berlin bei ihren täglichen Touren und erzählt ihre ganz persönlichen Geschichten. Ohne die Männer in orange würden wir in unserem eigenen Dreck versinken. Sie sorgen täglich dafür, dass unsere Tonnen geleert und Sperrmüllberge von den Straßen verschwinden - die Müllwerker der Abfallentsorgungsunternehmen. Ein knallharter Job, egal bei welchem Wetter.
