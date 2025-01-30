Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 89: Der Chef und Deine Köchin
23 Min.Ab 12
Der 32-jährige Marek Schuster gründete zusammen mit seinem besten Freund Jonas eine Software-Firma und wurde über Nacht zum Millionär. Während sich Jonas den Kopf darüber zerbricht, wie er noch mehr Profit machen kann, lebt Marek in seiner eigenen Welt und bekommt nicht mit, dass sein Kompagnon den Firmensitz ins Ausland verlegen will. Dann erobert die energische Köchin Nadja im Nu sein Herz. Plötzlich versteht Marek, dass sein Profit den Ruin seiner Angestellten bedeutet ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
