Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Wenn Liebe Leben kostet
22 Min.Ab 12
Die 29-jährige Krankenschwester Julia Petri ist seit einem knappen Jahr mit ihrem Stationsarzt Dr. Thomas Friedrich zusammen. Doch von dem dunklen Geheimnis ihres Lebensgefährten ahnt Julia nichts: Thomas ist Alkoholiker. Um dem enormen Druck und Stress im Krankenhaus standhalten zu können, greift er zur Flasche. Julia deckt ihn - bis eines Tages ihr kleiner Neffe schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird. Operieren soll ihn Dr. Thomas Friedrich.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1