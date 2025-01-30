Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn Liebe Leben kostet

SAT.1Staffel 6Folge 2
Wenn Liebe Leben kostet

Wenn Liebe Leben kostetJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Wenn Liebe Leben kostet

22 Min.Ab 12

Die 29-jährige Krankenschwester Julia Petri ist seit einem knappen Jahr mit ihrem Stationsarzt Dr. Thomas Friedrich zusammen. Doch von dem dunklen Geheimnis ihres Lebensgefährten ahnt Julia nichts: Thomas ist Alkoholiker. Um dem enormen Druck und Stress im Krankenhaus standhalten zu können, greift er zur Flasche. Julia deckt ihn - bis eines Tages ihr kleiner Neffe schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird. Operieren soll ihn Dr. Thomas Friedrich.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen