Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Lebende Schatten
22 Min.Ab 12
Wenn das eigene Kind plötzlich spurlos verschwindet, wenn man für seine Zivilcourage teuer bezahlen muss oder wenn eine schlimme Diagnose das ganze Leben auf den Kopf stellt, ist das ein herber Schicksalsschlag - für alle Beteiligten. Wie gehen sie mit der Situation um? Und vor allem: Wird es ihnen gelingen, wieder in ein glückliches Leben zurückzufinden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1