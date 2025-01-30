Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 1
22 Min.Ab 12

Das Verhältnis zwischen dem Künstler Christian Tschirner und seiner Frau Eva ist ein einziges Scherbenmeer. Offen und schonungslos bekämpft sich das Ehepaar vor seiner Tochter Maja. Einziger Halt der 16-Jährigen ist ihre beste Freundin Lisa. Doch eines Tage erwischt sie ausgerechnet Lisa beim Sex mit ihrem Vater. Für Maja bricht eine Welt zusammen. Denn ihr Vater fleht sie an, ihrer Mutter nichts von seinem Verhältnis zu sagen ...

