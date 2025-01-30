Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 9
22 Min.Ab 12

Der 34-jährige Tom Hartmann trifft nach längerer Zeit auf seine Freundin Saskia Ferling. Saskia ist gerade Witwe geworden. Ihr verstorbener Ehemann war ein wohlhabender Unternehmer im besten Alter. Seine gutgehende Glas-Manufaktur will Saskia nun verkaufen, um ihre und Toms Schulden zu begleichen. Doch die Firma gehört zur Hälfte Saskias Stieftochter Lena. Und die soll Tom jetzt so richtig um den Finger wickeln ...

