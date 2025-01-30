Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Aussage gegen Aussage
22 Min.Ab 12
Die attraktive Chefsekretärin Melanie Römer leidet zunehmend unter den frechen und forschen Annäherungsversuchen ihres Chefs Roman Schwarz. Melanies einziger Ausweg: die Kündigung - wäre da nicht ihr arbeitsloser Mann Leon. Selbst nachdem der Chef versucht, Melanie zu vergewaltigen, hält die 25-Jährige noch durch. Doch als die junge Kollegin Lilli Francke plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommt, ahnt Melanie Furchtbares ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1