Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 115: Diagnose: Herzlos
23 Min.Ab 12
Weißer OP-Kittel, teure Statussymbole, eine schöne Frau - das alles hat der gutaussehende Chirurg Sven Schönherr (31). Doch seit jeher plagt ihn die Tatsache, nicht zu wissen, wer sein Vater ist. Als er endlich seinen Vater kennenlernt und sich mit seiner Mutter ausspricht, erhält er die einmalige Chance auf einen beruflichen Aufstieg - in Miami. Jetzt muss er sich entscheiden: Treibt er die Kariere voran oder bleibt er bei der Familie, die er sich so sehnlich gewünscht hat?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1