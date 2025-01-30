Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Freund oder Freundin

SAT.1Staffel 8Folge 125
Folge 125: Freund oder Freundin

23 Min.Ab 12

Der Draufgänger Pete Meier (24) liebt gefährliche Spielchen. Als er sich an die hübsche Nina ranmacht, gerät alles außer Kontrolle. Denn sein bester Freund Tobi ist in Nina verliebt. Deshalb fordert Tobi ihn zu einem Wettrennen mit Go-Karts heraus. Die Trophäe: Nina. Als Tobi dabei einen Unfall verursacht, fällt er ins Koma. Pete ist geplagt vom schlechten Gewissen ...

