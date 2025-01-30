Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 131: Meine durchgeknallte Mama
23 Min.Ab 12
Niemals erwachsen werden! Das ist das Lebensmotto der 40-jährigen Stella Franke. Aber dass ihrer Tochter Julietta (19) ihr jugendliches Verhalten peinlich ist, merkt sie nicht. Als die Situation auf Juliettas Geburtstagsparty eskaliert, flüchtet diese zu ihrem Freund. Wie sehr ihre Tochter unter Stellas Jugendwahn leidet, merkt diese erst als es schon zu spät ist: Julietta will mit ihrer Mutter nichts mehr zu tun haben!
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Copyrights:© Sat.1