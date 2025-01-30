Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gemeinsam stark

SAT.1Staffel 8Folge 148
Gemeinsam stark

Gemeinsam starkJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 148: Gemeinsam stark

22 Min.Ab 12

Die 36-jährige Physiotherapeutin Sonja Schönfeld und ihr Mann Mike stehen vor dem Ruin. Sie haben sich hoch verschuldet um ihr altes Haus zu renovieren und können jetzt die Kreditraten nicht mehr bezahlen. Als Mike endlich einen Job findet, währt die Freude nicht lange, denn sein Chef macht Sonja ein unmoralisches Angebot: Entweder sie schläft mit ihm, oder Mike bekommt die Kündigung. Sonja weiß, dass es falsch ist, aber kann sie es sich leisten, das Angebot abzuschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen