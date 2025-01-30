Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zwei ungleiche Freunde

SAT.1Staffel 8Folge 42
Zwei ungleiche Freunde

Zwei ungleiche FreundeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 42: Zwei ungleiche Freunde

22 Min.Ab 12

Als Punk Mike Maschke (24) Sozialstunden in einem Altenheim ableisten muss, trifft er auf Karel. Karel ist verbittert, griesgrämig und sitzt im Rollstuhl. Doch Mike findet Zugang zu dem alten Mann. Er findet heraus, dass Karel bis vor kurzem noch erfolgreicher Besitzer eines Familienunternehmens war, bis ihn sein Sohn für unzurechnungsfähig erklären ließ. Mike will Karel helfen und setzt heimlich dessen Tabletten ab. Als der alte Mann plötzlich aufblüht, schwant Mike Böses ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

