Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Weil wir nur Freunde sind

SAT.1Staffel 8Folge 46
Weil wir nur Freunde sind

Weil wir nur Freunde sindJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 46: Weil wir nur Freunde sind

23 Min.Ab 12

Zoé und Florian sind die dicksten Freunde - ohne dass romantische Gefühle im Weg stehen. Doch Zoés Freund Jens sieht das anders. Er setzt Zoé ein Ultimatum. Wenn sie nicht mehr Zeit für ihre Beziehung aufbringt, ist es aus! Zoé willigt ein, bis sie ihrem besten Freund mit einer kleinen Lüge aus der Patsche helfen muss. Doch aus der kleinen Lüge wird eine große Lüge und plötzlich steht Zoé vor den Trümmern ihrer Beziehung.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen