Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Familiengeheimnis

SAT.1Staffel 8Folge 52
Das Familiengeheimnis

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 52: Das Familiengeheimnis

23 Min.Ab 12

Ein Brief ändert das Leben der 23-jährigen Landschaftsgärtnerin Elli über Nacht. Sie erfährt, dass ihre Mutter ein grausames Geheimnis hatte. Ellis Vater ist nicht der Mann bei dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat, sondern ein kürzlich verstorbener wohlhabender Unternehmer. Elli erbt Millionen und eine missgünstige neue Familie. Sie muss erkennen, dass sie in eine Spirale voller Intrigen, Machtspiele und Lügen geraten ist. Ungeahnt wird sie zum Zieleines Mordanschlags ...

SAT.1
