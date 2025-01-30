Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 62
22 Min.Ab 12

Für ihre Karriere in einer Werbeagentur stellt Janina Wörth (27) ihr Privatleben hinten an. Doch gerade als sie eine Beförderung zur Junior-Partnerin erwartet, trifft sie der Schock: weil sie die Annäherungsversuche ihres Chefs abblockt, will dieser sie kurzerhand feuern! In ihrer Verzweiflung sieht Janina nur einen Ausweg: sie behauptet, schwanger zu sein - und damit unkündbar. Mit Erfolg. Doch ihre Notlüge muss sie fortan nicht nur gegenüber ihren Kollegen aufrechterhalten ...

