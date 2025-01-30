Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 62: (K)ein bisschen schwanger
22 Min.Ab 12
Für ihre Karriere in einer Werbeagentur stellt Janina Wörth (27) ihr Privatleben hinten an. Doch gerade als sie eine Beförderung zur Junior-Partnerin erwartet, trifft sie der Schock: weil sie die Annäherungsversuche ihres Chefs abblockt, will dieser sie kurzerhand feuern! In ihrer Verzweiflung sieht Janina nur einen Ausweg: sie behauptet, schwanger zu sein - und damit unkündbar. Mit Erfolg. Doch ihre Notlüge muss sie fortan nicht nur gegenüber ihren Kollegen aufrechterhalten ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1