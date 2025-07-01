Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Folge 2: Drei Inseln im Fluss
51 Min.
Es gibt Neuzugänge in der Auffangstation, die wieder aufgepäppelt werden müssen: Anzac hat einen Arm verloren, Motambo wird mit Tetanus eingeliefert und Wounda benötigt eine Bluttransfusion.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:us, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ZDF Studios GmbH