Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall

Die Früchte der Arbeit

One TerraStaffel 1Folge 5
Die Früchte der Arbeit

Folge 5: Die Früchte der Arbeit

51 Min.

Die jahrelange Arbeit von Tchimpounga zahlt sich aus. Inzwischen leben auf den Inseln fast hundert rehabilitierte Schimpansen und Wounda bringt dort ein gesundes Baby namens Hope zur Welt.

One Terra
