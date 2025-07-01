Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall

Die Karten werden gemischt

One Terra
Staffel 1
Folge 4
Die Karten werden gemischt

Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall

Folge 4: Die Karten werden gemischt

51 Min.

Die rehabilitierten Schimpansen Ulengue und Wounda werden in ihr halbwildes Leben auf den Inseln entlassen mit unterschiedlichen Reaktionen. Ein Mandrill wird aus falscher Haltung gerettet.

Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
One Terra
Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall

Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall

