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Schnee

Schnee (4/6)

ORF1Staffel 1Folge 10vom 19.08.2026
Schnee (4/6)

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Folge 10: Schnee (4/6)

45 Min.Folge vom 19.08.2026

Alma bleibt verschwunden. In Rotten läuft am Muttstein eine große Suchaktion, doch schwierige Bedingungen am Berg erschweren die Rettung. Lucia glaubt weiter daran, dass ihre Tochter lebt, trotz sinkender Chancen. Von Aurelia erfährt sie mehr über die mystische Gefahr des Muttsteins und erkennt: Mit rationalem Denken allein wird sie Alma nicht retten können. Unterdessen weckt eine Zeichnung von Alma das Interesse von Kommissar Prochaszka. Sie zeigt einen blutigen Körper. Besetzung: Brigitte Hobmeier (Lucia) Robert Stadlober (Matthi) Marie-Luise Stockinger (Valentina) Maria Hofstätter (Maria) Karl Fischer (Bruno) Stipe Erceg (Prochazka) Sylvia Eisenberger (Aurelia) Katrin Lux (Toni) Laeni Geiseler (Alma) Paolo Di Sapia (Jonas) Regie: Catalina Molina, Esther Rauch Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof Bildquelle: ORF/BR/Primary Pictures/Oliver Oppitz

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