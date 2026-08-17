Schnee
Folge 8: Schnee (2/6)
Die Sage von der „Wächterin der Berge“ lässt Alma nicht los. Sie ist überzeugt, dass am Muttstein die Leiche einer jungen Frau liegt. Bei einer Bergwanderung mit Lucia und Valentina bewahrheitet sich ihre Vorahnung. Während Bruno bei einer Gemeindeversammlung seine Pläne für die Sprengung des Berges und eine neue Gondel vorstellt, wird die Leiche identifiziert: Es handelt sich um Marianne Wild, die vor 40 Jahren verschwand. Eine Verletzung lässt Lucia an einem Unfall zweifeln. Besetzung: Brigitte Hobmeier (Lucia) Robert Stadlober (Matthi) Marie-Luise Stockinger (Valentina) Maria Hofstätter (Maria) Karl Fischer (Bruno) Stipe Erceg (Prochazka) Sylvia Eisenberger (Aurelia) Katrin Lux (Toni) Laeni Geiseler (Alma) Paolo Di Sapia (Jonas) Regie: Catalina Molina, Esther Rauch Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof Bildquelle: ORF/BR/Primary Pictures/Oliver Oppitz
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