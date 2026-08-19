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Schnee

Schnee (3/6)

ORF1Staffel 1Folge 9vom 19.08.2026
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Folge 9: Schnee (3/6)

47 Min.Folge vom 19.08.2026

Der Tod von Marianne war Mord. Kommissar Prochaszka übernimmt die Ermittlungen und befragt auch Alma. Seit dem Fund der Leiche verhält sie sich zunehmend merkwürdig. Lucia entdeckt unheimliche Parallelen zu Marianne und erkennt: Alma weiß Dinge, die sie eigentlich nicht wissen kann. Ereignisse belasten auch Lucias Ehe mit Matti. Als Lucia dann mit ihren Kindern aus Rotten fliehen will, ist Alma plötzlich verschwunden. Besetzung: Brigitte Hobmeier (Lucia) Robert Stadlober (Matthi) Marie-Luise Stockinger (Valentina) Maria Hofstätter (Maria) Karl Fischer (Bruno) Stipe Erceg (Prochazka) Sylvia Eisenberger (Aurelia) Katrin Lux (Toni) Paolo Di Sapia (Jonas) Laeni Geiseler (Alma) Regie: Catalina Molina, Ester Rauch Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof Bildquelle: ORF/BR/Primary Pictures/Oliver Oppitz

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