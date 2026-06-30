Sex-Partys, Knutsch-Gerüchte & das Pornstar-Martini-BikeJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 12: Sex-Partys, Knutsch-Gerüchte & das Pornstar-Martini-Bike
Heute bestimmt IHR das Programm bei „SCHÖN LAUT“! Vanessa und Lola stellen sich euren absolut schamlosesten, tiefgründigsten und witzigsten Community-Fragen und lassen dabei keine Antwort aus. Haben die beiden auf Partys eigentlich schon mal miteinander rumgeknutscht? Wie stehen sie zu Sex-Partys, sind Menschen überhaupt für die Monogamie gemacht und wer ist eigentlich ihr Promi-Crush? Vanessa verrät exklusiv, wie es hinter den Kulissen beim „Duell um die Welt“ zuging, warum sie jeden Abend am Bett betet und wer ihre bisher unangenehmste Promi-Begegnung war. Lola packt die wilde Story aus, wie ihr verlorenes Handy dank Instagram den Weg zurückfand, warum sie ihre Traumwohnung in Berlin gekündigt hat, und warum sie weiter versucht, Vanessa an den Ballermann zu zerren. Schaltet ein für eine XXL-Antwortrunde voller Mutausbrüche, ehrlicher Einblicke in die Gefühlswelt und einem großen Elefanten im Raum: Da die erste Staffel jetzt durch ist, wissen die beiden faktisch nicht, ob sie weitermachen dürfen. Im Hintergrund wird heiß diskutiert... War das die vorerst letzte Folge oder geht es in die nächste Loopingrunde? Lasst es uns gemeinsam herausfinden und vor allem: Bleibt SCHÖN LAUT!
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