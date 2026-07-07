London Eskalation: Alles nur ein Traum?Jetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 13: London Eskalation: Alles nur ein Traum?
Das doppelte Schrottchen ist wieder vereint – und das dieses Mal live aus London! Vanessa und Lola droppen direkt zu Beginn die absolut beste Nachricht des Jahres: SCHÖN LAUT GEHT WEITER! Nach ein paar verpassten Flügen im Vorfeld fliegen die beiden in dieser Folge dafür emotional komplett auf Wolke sieben und sprechen über ihre größten Träume. Lola ermuntert nicht nur jede:n zum Erstellen eines Vision Boards, sondern packt auch ein absolut wildes Punktesystem für Singles aus. Von Knutschen (1 Punkt) bis zu ganz extremen Vorlieben (5 Punkte) ist alles dabei! Doch auch Vanessa lässt die Hüllen fallen, spricht übers Auswandern und manifestiert lautstark eine zukünftige Arena-Tour. Dazwischen wird es gewohnt ehrlich und herrlich unperfekt: Mundgeruch am Vortag, das „Sunflower Lanyard“ am Flughafen, Lolas Schulmobbing-Vergangenheit und ein skurriler Traum von dreckigen Toiletten. Ach ja: Und mittendrin bricht im Studio auch noch der Feueralarm aus! Schaltet ein für brennenden Realtalk, große Zukunftspläne und die Frage, ob ProSieben bald zwei neue Sender-Gesichter hat.
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