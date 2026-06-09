SCHÖN LAUT
Folge 9: Alltag ohne Alltag
In dieser Folge von „SCHÖN LAUT“ nehmen Vanessa und Lola euch mit in ihren Alltag. Während Lola von 900 ungelesenen Nachrichten, morgendlichen Dankbarkeitsritualen, ihrem Frauen-Sportclub und der Angst erzählt, nach Trennung und beruflichen Umbrüchen wieder allein zu sein, gewährt Vanessa ehrliche Einblicke in ihren Alltag zwischen Bühne, Business und dem ständigen Balanceakt zwischen Vollgas und Erholung. Wie schafft man die Balance zwischen tausend Terminen, Social-Media-Druck und der eigenen Gesundheit? Wann lernt man endlich, „Nein“ zu sagen, und warum ist Zeit mit sich selbst der größte Flex überhaupt? Schaltet ein für eine Folge voller ehrlicher Einblicke, nützlicher Alltags-Tipps – und einem dicken Lob auf das süße Nichtstun! Neue Folgen jeden Dienstag!
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