Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schöne Schmerzen - Der Tattooreport

Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1

ATVStaffel 1Folge 1vom 06.04.2011
Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1

Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Schöne Schmerzen - Der Tattooreport

Folge 1: Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1

50 Min.Folge vom 06.04.2011Ab 6

In der ersten Folge werden die beiden Studios und ihre Betreiber vorgestellt. Und bei "Artline Tattoo" werden auch bereits Kunden empfangen – heute möchte sich eine Dame auf ihre vernarbte Haut eine Blume stechen lassen, um von ihren Verbrennungen abzulenken. Im Gespräch mit Tätowierer Carlos lässt sie die Zuseher an ihrer grauenvollen Lebensgeschichte teilhaben und erzählt vom entsetzlichen Mordversuch ihres Mannes, der sie mit Benzin übergossen und angezündet hat...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
ATV
Schöne Schmerzen - Der Tattooreport

Schöne Schmerzen - Der Tattooreport

Alle 2 Staffeln und Folgen