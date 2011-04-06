Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
Folge 1: Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 1
50 Min.Folge vom 06.04.2011Ab 6
In der ersten Folge werden die beiden Studios und ihre Betreiber vorgestellt. Und bei "Artline Tattoo" werden auch bereits Kunden empfangen – heute möchte sich eine Dame auf ihre vernarbte Haut eine Blume stechen lassen, um von ihren Verbrennungen abzulenken. Im Gespräch mit Tätowierer Carlos lässt sie die Zuseher an ihrer grauenvollen Lebensgeschichte teilhaben und erzählt vom entsetzlichen Mordversuch ihres Mannes, der sie mit Benzin übergossen und angezündet hat...
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4