Die 35-jährige Monika Weber kämpft in ihrem Tattoo-Studio „Happy Needles“ mit überdrehten Musikern, die Monika, während sie dem Gitarristen das Bandlogo auf den Oberarm tätowiert. Die Musiker finden es witzig, sie von ihrer Arbeit abzulenken, Monika hingegen möchte einfach nur den bestmöglichen Job machen. Bei „Artline Tattoo“ möchte sich die sexy Krankenschwesternschülerin Ramona Galler, die nebenberuflich auch als Dessous-Model arbeitet, eine rosa Masche tätowieren lassen. Da es ihr erstes Tattoo ist, hat sie besonders Angst vor dem ersten Stich. Boss Wolfgang begrüßt ein junges Liebespaar als Kunden. Die 20-jährige Masseurin hat von ihrem Freund zum Geburtstag einen Tattoo-Gutschein erhalten. Sie möchte sich eine Blume auf den Fuß tätowieren lassen, doch die Schmerzen sind für sie kaum ertragbar. Auch nicht, wenn sie sich zur Ablenkung sehr, sehr fest in die Hand beißt. Der 41-jährige Carlos hat das Ziel ein international gefragter Tätowierer zu werden und reist deshalb regelmäßig zu internationalen Tattoo-Studios. Diesmal geht die Reise nach Las Vegas. Während Carlos am Weg ist seine Träume zu verwirklichen, muss sich der zurück gebliebene Wolfgang alleine um das neue Studio in Wien kümmern.
