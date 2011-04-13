Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Schöne Schmerzen - Der Tattooreport
Folge 2: Schöne Schmerzen - Staffel 1 Folge 2
Ein großes Kreuz am Oberarm soll den 21-jährigen Robert daran erinnern, dass jeder Tag sein letzter sein könnte. Der Steirer wurde vor einer Disco brutal zusammengeschlagen und verbrachte danach mehrere Wochen auf der Intensivstation. Eigentlich wollte er nur seine Freundin vor einer beginnenden Schlägerei in Sicherheit bringen, doch plötzlich war er mitten in dem Tumult. Ein schwerer Schlag hatte massive Gehirnblutungen zur Folge, sein Schicksal möchte der junge Mann nun mit einem für ihn besonderen Tattoo verarbeiten. Auch für den 29-jährigen Mienentaucher Rene haben die Tattoos eine emotionelle Bedeutung. Emotionen darf er in seinem Job nicht zeigen, deswegen verarbeitet er Bedeutendes über die Bilder auf seinem Körper. Die Trauer über den Tod seines Vaters bewältigte er indem er sich ein Portrait des Verstorbenen stechen ließ. Doch heute will er sich seinen Spitznamen "Kolle" von Carlos auf den Arm tätowieren lassen. Der 26-jährige Praktikant Patrick hat seinen Job beim Bundesheer an den Nagel gehängt, um sich als Tätowierer zu versuchen. Er ist verheiratet und seine Frau wohnt in der Steiermark. Weil der neue Shop aber in Wien eröffnet wurde, muss er oft pendeln. Dadurch hängt der Haussegen schief und seine heutige Klientin möchte sich in der Leistengegend stechen lassen. Ein heißes Gespräch ist die Folge, nichts worüber seine Frau erfreut wäre. Die erfolgreiche Tattoo-Künstlerin Monika Weber führt gemeinsam mit ihrem Mann das Modelabel "Drunken Sailor". Ihre Modeschauen sind Shows mit extrovertierten Einlagen, und die werden heute geprobt. Durch die Shows lebt Monika ihre wilde Seite aus und schlüpft in verschiedenste Rollen – vom sexy Schulmädchen bis zur blutigen Braut. Die Liebe zur Selbstdarstellung hat sie nach eigenen Angaben von ihrem Vater geerbt. Stefan Weber, seines Zeichens Sänger der Kultband Drahdiwaberl, nahm seine Tochter immer wieder mit auf die Bühne.
