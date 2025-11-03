School of Champions (3/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 19: School of Champions (3/8)
Nikki ist ein vielversprechendes Skitalent, doch was ihm fehlt, ist die Disziplin, um an die Spitze zu kommen. An die Akademie schaffte er es leicht und das nicht nur, weil sein Vater der Schulleiter ist. Nikki liegt das Skifahren im Blut, doch was er wirklich sucht, ist sein Platz im Leben. Er will gegen seinen Vater rebellieren, aber sich auch, nachdem er nach der Scheidung der Eltern mit seiner Mutter in die Schweiz gezogen ist, mit ihm versöhnen. An der Schule erfährt er von dem verstorbenen Schüler Paul, ein Junge, den angeblich Nikkis Vater in den Suizid getrieben hat. Zwischen den ersten Annäherungsversuchen an Nawal und Dani muss Nikki den Anfeindungen im Dorf aus dem Weg und auf den Grund gehen. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Dominik Hartl Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm
