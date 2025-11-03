School of Champions (4/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 4: School of Champions (4/8)
Luca hat sein ganzes Leben in den Bergen Südtirols verbracht und ist bei seiner Mutter aufgewachsen, die als Skihüttenpächterin ums finanzielle Überleben kämpft. Mit seinem eigenwilligen Fahrstil bewältigt er jede Piste und jeden Berg im Rekordtempo. Als absolutes Ausnahme-Talent schafft er es an die Schule, obwohl er offensichtlich soziale Defizite hat. Er will professionell Skifahren, um seiner Mutter und sich eine gesicherte Existenz zu ermöglichen, doch bei zunehmenden sozialen Verpflichtungen wird er zur tickenden Zeitbombe. Bei dem Versuch, die neuen Schüler zu vermarkten, wird Luca mit Dani auf eine Promo-Tour mit Heli-Skiing geschickt. Luca geht wieder mal eigene Wege und bringt sich dabei in Lebensgefahr. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Dominik Hartl Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
