School of Champions (6/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions
Folge 6: School of Champions (6/8)
Franziska Huber hat während ihrer aktiven Rennkarriere mehr Medaillen sammeln können als Mark Auer. Sie war der Star im deutschen Ski-Team. Sie wechselte auf die Trainerseite, um sicherzustellen, dass der Nachwuchs nicht nur den alten weißen Herren überlassen wird, mit denen sie ihre ganze Sportlerkarriere über zu kämpfen hatte. Sie will an der Schule alles anders machen – und sie will es richtig machen. Dabei muss sie erleben, wie schwierig es ist, bei steigendem Zeit- und Erfolgsdruck ihre visionären Ansätze weiter zu verfolgen und dabei nicht zu übersehen, was sich direkt vor ihren Augen abspielt. Als Veighofer an die Schule kommt, muss sie plötzlich sofort Therapieerfolge bei Nawal (Luna Mwezi) vorzeigen und löst so eine weitreichende Kettenreaktion aus. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Johanna Moder Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick