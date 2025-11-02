School of Champions (2/8)Jetzt kostenlos streamen
Das Schweizer Skitalent Nawal will unbedingt ganz vorn im Skizirkus mitmischen, und das nicht nur, um ihrem verstorbenen Vater alle Ehre zu machen. Sie will ihrer Mutter beweisen, dass Skifahren mehr als nur ein Hobby ist. Beim Aufnahmerennen fährt sie volles Risiko und führt zur Zwischenzeit mit großem Vorsprung, doch dann ist sie in einer Kurve zu schnell und stürzt schwer. Ihre Hoffnungen, in den neuen Jahrgang aufgenommen zu werden, schwinden, zumal ihre Mutter, traumatisiert durch den Tod von Nawals Vater, mit allen Mitteln versucht, sie vom Skifahren fernzuhalten. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Jakob Seeböck (Mark Auer) Josephine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Regie: Dominik Hartl Drehbuch: Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/SRF/Superfilm/Stefanie Leo
