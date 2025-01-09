Science Busters for Kids: Stickstoff (1)Jetzt kostenlos streamen
13 Min.Folge vom 09.01.2025
Popcorn ist ein sehr beliebtes Knabbergebäck. Aber kann man es auch rauchen? Wenn man flüssigen Stickstoff hat, schon. Der ist allerdings sehr kalt. Fast -200°C! Ist er deshalb gefährlich? Nur dann, wenn man sich nicht mit Wissenschaft auskennt. Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster zeigen, wie ihr euer eigenes Räuchermännchen werden könnt. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Alexander Braun
