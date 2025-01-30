Science Busters for KidsJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Science Busters for Kids
13 Min.Folge vom 30.01.2025
Wenn man mit dem Auto wohin fährt und die Straße ist kurvig, wird einem manchmal mulmig. Manchmal vielleicht auch richtig schlecht und man muss erbrechen. Niemand mag das. Dabei ist es eigentlich gut, dass wir erbrechen können. Mit ein bisschen Übung kann man auch richtig weit kommen. Und Wissenschaft kann helfen, den Schanzenrekord zu brechen. Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster erklären, was Raketenwissenschaft damit zu tun hat. Bildquelle: ORF
