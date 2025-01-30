Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Science Busters for Kids

Science Busters for Kids

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 30.01.2025
Science Busters for Kids

Science Busters for KidsJetzt kostenlos streamen

Science Busters for Kids

Folge 16: Science Busters for Kids

13 Min.Folge vom 30.01.2025

Wenn man mit dem Auto wohin fährt und die Straße ist kurvig, wird einem manchmal mulmig. Manchmal vielleicht auch richtig schlecht und man muss erbrechen. Niemand mag das. Dabei ist es eigentlich gut, dass wir erbrechen können. Mit ein bisschen Übung kann man auch richtig weit kommen. Und Wissenschaft kann helfen, den Schanzenrekord zu brechen. Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster erklären, was Raketenwissenschaft damit zu tun hat. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Science Busters for Kids
ORF Kids
Science Busters for Kids

Science Busters for Kids

Alle 1 Staffeln und Folgen