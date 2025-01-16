Science Busters for Kids: Stickstoff (2)Jetzt kostenlos streamen
Science Busters for Kids
Folge 14: Science Busters for Kids: Stickstoff (2)
10 Min.Folge vom 16.01.2025
Ins Weltall zu fliegen ist sicher nicht ganz ungefährlich, aber sicher spannend. Vielleicht sogar zum Mond. Seit gut 50 Jahren können wir das, wir wissen, wie man Raketen baut. Die sind allerdings sehr, sehr teuer. Außer man weiß, wie man sich selber eine baut. Wie das geht? Natürlich mit Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions
