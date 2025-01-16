Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Science Busters for Kids

Science Busters for Kids: Stickstoff (2)

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 16.01.2025
Science Busters for Kids: Stickstoff (2)

Science Busters for Kids: Stickstoff (2)Jetzt kostenlos streamen

Science Busters for Kids

Folge 14: Science Busters for Kids: Stickstoff (2)

10 Min.Folge vom 16.01.2025

Ins Weltall zu fliegen ist sicher nicht ganz ungefährlich, aber sicher spannend. Vielleicht sogar zum Mond. Seit gut 50 Jahren können wir das, wir wissen, wie man Raketen baut. Die sind allerdings sehr, sehr teuer. Außer man weiß, wie man sich selber eine baut. Wie das geht? Natürlich mit Wissenschaft. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Science Busters for Kids
ORF Kids
Science Busters for Kids

Science Busters for Kids

Alle 1 Staffeln und Folgen