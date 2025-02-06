Zum Inhalt springenBarrierefrei
Science Busters for Kids: Methan

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 06.02.2025
11 Min.Folge vom 06.02.2025

Methan ist ein Treibhausgas. Es entsteht bei Erdöl- und Erdgasförderung, Reisanbau und Rinderzucht. Und treibt die Erderhitzung an. Das ist nicht gut. Methan entsteht aber auch in uns. Bakterien in unserem Darm stellen es her. Und wenn man es richtig macht, dann kann jeder Mensch Feuer speien. Fast wie ein Drache! Nur viel kürzer, mit kleinerer Flamme. Und manchmal riecht es dann auch streng. Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster zeigen was passieren kann, wenn Methan aus Kühen und aus der Erde herauskommt. Und das hat natürlich mit Wissenschaft zu tun. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Alexander Braun

