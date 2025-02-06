Science Busters for Kids: MethanJetzt kostenlos streamen
Science Busters for Kids
Folge 17: Science Busters for Kids: Methan
Methan ist ein Treibhausgas. Es entsteht bei Erdöl- und Erdgasförderung, Reisanbau und Rinderzucht. Und treibt die Erderhitzung an. Das ist nicht gut. Methan entsteht aber auch in uns. Bakterien in unserem Darm stellen es her. Und wenn man es richtig macht, dann kann jeder Mensch Feuer speien. Fast wie ein Drache! Nur viel kürzer, mit kleinerer Flamme. Und manchmal riecht es dann auch streng. Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster zeigen was passieren kann, wenn Methan aus Kühen und aus der Erde herauskommt. Und das hat natürlich mit Wissenschaft zu tun. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Alexander Braun
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick