Science Busters for Kids

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 23.01.2025
14 Min.Folge vom 23.01.2025

Drachen sind furchtbar groß, wild und brandgefährlich! Zum Glück gibt es sie nicht. Aber wenn, warum verbrennen sie sich eigentlich nicht selber das Maul beim Feuer speien? Der Kabarettist Martin Puntigam und der Molekularbiologe Martin Moder von den Science Buster wissen warum. Und auch welche Rolle Windeln dabei spielen könnten. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Alexander Braun

Weitere Folgen in Staffel 1

